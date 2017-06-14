14 Haziran 2017

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İki kardeş karşı karşıya: Biri ‘FETÖ’den ihraç, öbürü OHAL Komisyonu üyesi
Kağıt üzerinde kurulu olan ancak faaliyete bir türlü geçmeyen OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu üyelerinden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Merkez Atama Daire Başkanı Mustafa İkbal’in kardeşinin ‘FETÖ’den ihraç edildiği ortaya çıktı.
‘Durun, gerçekte o benim’: Kimliği kopyalandı, 15 yılla yargılanıyor
Üniversite öğrencisi Eren Tanrıverdi, kimliğini kopyalayan kişi nedeniyle, uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanmış ve cezaevinde görülüyor. Hiçbir adli sicil kaydı olmayan Tanrıverdi, fiziken serbest olsa da yasal olarak tutuklu.
Anadolu liselerine yeni düzen: Din kültürü dersi artacak, biyoloji azalacak
Yeni eğitim öğretim yılında anadolu liselerinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin haftalık saati artırılırken, Biyoloji dersininki azaltıldı.
Londra’da 24 katlı binada yangın: En az 50 yaralı, can kaybı var, sayı belirsiz
Terör saldırılarıyla sarsılan Britanya’nın Londra kentinin batısında 24 katlı bir binada yangın çıktı. İlk belirlemelere göre en az 50 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Türkiye’nin Katar elçisine göre sorun BAE’nin ‘hazımsızlığı’: Trump’la işler değişti
Körfez ülkelerinin diplomatik ablukaya aldığı Katar’daki Türkiye’nin büyükelçisi Fikret Özer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan’la görüşmesinin ardından işlerin değiştiğini söyledi.