14 Haziran 2017

Üniversite öğrencisi Eren Tanrıverdi, kimliğini kopyalayan kişi nedeniyle, uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanmış ve cezaevinde görülüyor. Hiçbir adli sicil kaydı olmayan Tanrıverdi, fiziken serbest olsa da yasal olarak tutuklu.