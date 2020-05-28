14 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması

İçişleri Bakanlığı, 14 büyükşehir ile Zonguldak’ta 30-31 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkmanın yasaklandığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

AA’da yer alan habere göre, 29 Mayıs’ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’e kadar faaliyetlerine devam edecek. Aynı dükkanlar 30 Mayıs’ta 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

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Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak.

Hafta sonları sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri açık olacak. Aynı günler fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile tatlı üretiminin yapıldığı işyerleri de açık olacak.