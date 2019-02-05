Diken

Yaramazlara biraz batar!

14 bin 70

Türkiye’de tasarruf mevduatları, bir yılda yüzde 24 artarak 1 trilyon 153 milyar 800 milyon liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 14 bin 70 lira olarak kayda geçti.

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