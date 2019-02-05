Türkiye’de tasarruf mevduatları, bir yılda yüzde 24 artarak 1 trilyon 153 milyar 800 milyon liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 14 bin 70 lira olarak kayda geçti.
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‘FETÖ firarisi’ 74 sanık daha ‘arananlar’ listesinde: Başlarına 67 milyon lira ödül
Aralarında ‘FETÖ firarisi’ generallerin de bulunduğu 490 eski askerden 74’ü daha İçişleri Bakanlığı’nın ‘terörden arananlar listesi’ne eklendi.
Rapor: Dünya nüfusu bu yıl internette ‘1.2 milyar yıl’ geçirecek
Yeni bir rapora göre dünya nüfusu 2019’da 1.2 milyar yıllık süreden fazlasını internette geçirecek.
‘Palu ailesi’ne dava: Damat Tuncer Ustael’in cinayetten ağır müebbeti istendi
Kocaeli’de Meryem Tanhal’ın öldürülmesine ilişkin ‘Palu ailesi’ hakkında süren soruşturmada sona gelindi. İddianamede, baş şüpheli konumundaki damat Tuncer Ustael’e ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.
Hayaller yatay, gerçekler dikey: İstanbul, gökdelen sayısında Avrupa ikincisi
Yerel seçimler öncesinde AKP’nin üzerinde durduğu ‘vizyon’lardan biri yatay şehirleşme. Fakat AKP’nin geçmişi bu konuda pek parlak değil.
Tasarruf mevduatı bir yılda yüzde 24 arttı: Kişi başı 14 bin lira
Türkiye’de tasarruf mevduatları, bir yılda yüzde 24 artarak 1 trilyon 153 milyar 800 milyon liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 14 bin 70 lira olarak kayda geçti.