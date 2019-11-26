14 bin 600 koyunu taşıyan kargo gemisi alabora oldu, sadece 32 koyun kurtarılabildi

Romanya’dan 24 Kasım’da demir alan kargo gemisi alabora oldu. Queen Hind isimli geminin içindeki 14 bin 600 koyundan sadece 32’si kurtarılabildi.

Dün içinde 14600 koyunun bulunduğu canlı hayvan taşıyan bir gemi Romanya’nın Midia limanında battı. Sadece 33 koyun hayatta kaldı.Bu vahşetin nedeni insanların “et” talebi ve para hırsı! Hayvan ticareti, 21. yüzyılın köle ticaretidir! Buna destek olmayın. #BanLiveExport #veganol pic.twitter.com/WCjxRMEDMs Reklam

— Zülâl Kalkandelen Ⓥ (@veganzulal) November 25, 2019 Video: Twitter

Midia limanından Suudi Arabistan’ın Cidde kentine gitmek için yola çıkan gemdeki biri Lübnan, 20’si Suriye asıllı 21 kişilik mürettebatın tamamı kurtarıldı.

Romanya’nın başlıca hayvan yetiştirici ve ihracatçı kuruluşu Asociația Crescătorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine (A.C.E.B.O.P) acil soruşturma başlatılmasını istedi. A.C.E.B.O.P Başkanı Mary Pana “Şoktayız. Uzak mesafelere yapılan taşımacılıkta hayvanları koruyamıyorsak bu yöntemi tamamen yasaklamalıyız” dedi.

Sivil toplum örgütü Animals International’dan Gabriel Paun, Queen Hind’in aşırı yüklenmiş olduğunu söyleyerek geçtiğimiz aralık ayında geminin motorunda sorun yaşandığını hatırlattı. Paun “Acil soruşturma başlatılmalı” dedi.

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Avrupa Birliği’ne 2007 yılında katılan Romanya, blokun üçüncü büyük koyun yetiştiricisi. Britanya ve İspanya’dan sonra Ortadoğu pazarına en büyük ihracat Romanya’dan yapılıyor.

Aktivistler tıka basa doldurulan koyun gemilerini ölüm gemisi olarak nitelendiriyor ve bu taşımacılığın yasaklanmasını talep ediyor.