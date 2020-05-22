Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından ortak yapılan çalışmalarda bu yılın ilk beş ayında 14 bin 120 ‘oltalama’ sitesi erişime kapatıldı.

Fotoğraf: Reuters

‘Oltalama’ (phishing), kişilerin banka veya kredi kartı bilgilerini ya da kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla kullanılan bir siber saldırı yöntemi.

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AA’nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Eğer bir dostunuzdan veya iş arkadaşınızdan şüpheli bir link alırsanız linki gönderenin o olduğundan emin olmadan kesinlikle linke tıklanmamalıdır. Web sitelerine linkler aracılığı ile gitmeden vatandaşlar ‘url’ adresini yazarak erişim sağlamalıdır. Bilgisayarlarda mutlaka oltalama saldırısı engelleme özelliği olan bir anti virüs yazılımı olmalı ve periyodik olarak güncellenmelidir. Oltalamaya maruz kalmamanın en güzel yolu ise linklere hiç tıklamamaktır. Oltalama sitelerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından ortak yapılan çalışmalarda; 2020 yılının ilk 5 ayında toplam 14 bin 120 oltalama sitesi erişime kapatılmıştır.

‘Geçen sene 4 bin 100 site kapatılmıştı’

Covid-19 salgınıyla mart ayında açılan ‘oltalama’ sitelerinde artış gözlendiğinin belirtildiği açıklamada, geçen senenin mart-mayıs döneminde 4 bin 410 oltalama sitesi erişime kapatılmışken, bu yılın aynı döneminde 13 bin 200 oltalama sitesinin erişime kapatıldığı belirtildi.