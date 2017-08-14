14 Ağustos 2017
Yaramazlara biraz batar!
CHP, Büyükada’da bir toplantı sırasında gözaltına alınarak tutuklanan insan hakları savunucularıyla görüşerek bir rapor hazırladı.
Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou’da bir Türk lokantası ve yakınlarındaki bir otele yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
MHP’li muhaliflerden Prof. Dr. Ümit Özdağ, Meral Akşener’le birlikte kuracaklarını partinin ‘merkez sağ’ değil, ‘milli merkez’ olduğunu söylerken, partiye çok sürpriz isimlerin katılacağını duyurdu.
İstanbul’da ‘canlı bomba’ şüphesiyle gözaltına alınan bir kişi, getirildiği Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bir polis memurunu bıçakla ağır yaraladı.
Eski MHP’li Meral Akşener, yeni partinin kuruluşunu daha erken bir tarihe almaya çalıştıklarını söyledi.