13’üncü dakikada bitti: Finlandiya’yı Cenk Tosun’un iki golüyle 2-0 mağlup eden Türkiye puanını sekize yükseltti 

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’ndaki beşinci maçında Finlandiya’yı 2-0 mağlup eden Türkiye puanını sekize yükseltti.

Antalya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada goller 9 ve 13’üncü dakikalarda Cenk Tosun’dan geldi.

Grupta Kosova’nın ardından Finlandiya’yı da mağlup eden Türkiye, Ekim 2015’ten bu yana ilk defa üst üste iki resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla sekiz puana ulaşan Türkiye, maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükseldi.



‘Her Türk asker doğar’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da izlediği maçın devre arasında Mehter Marşı çalınırken, ikinci yarıda ‘Her Türk asker doğar’ tezahüratı yapıldı.