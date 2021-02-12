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Yaramazlara biraz batar!

133 aracın karıştığı zincirleme kaza: Altı kişi öldü, 65 kişi yaralandı

ABD’nin Texas eyaletinde, buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada altı kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı.

Fotoğraf: www.dallasnews.com

Polis, bu sabah Dallas ile Forth Worth kentleri arasındaki otobanda meydana gelen kazaya 133 aracın karıştığını açıkladı. Kazaya karışan araçların yolun 800 metrelik kısmına yayıldığı, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alndığı belirtildi.

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Müdahale için 13 ambulans, 80 polis aracı, 26 itfaiye aracının sevk edildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kazaya karışan araçların çoğu sabah saat 07:00’de mesai değiştiren sağlık çalışanlarına ait. Görünen o ki birkaç araç buzlanma nedeniyle kontrolü kaybetmiş ve onlarca araç birbirine girmiş.”

Otobanın ulaşıma kaptatıldığı, araçların tamamının çekilmesinin günler sürebileceği açıklandı.

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