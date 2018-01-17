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Yaramazlara biraz batar!

1300 öğrenci alıyor: Hazinedar, Beltaş’ın kestiği bursları cebinden karşılayacak

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Beşiktaş belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Murat Hazinedar, Beşiktaş Kültür Hizmet ve Sosyal Yardım Vakfı’nın (Beltaş) kendisinin ayrılışının ardından düştüğü ekonomik darboğazı gerekçe göstererek vermeyi durdurduğu bursları bizzat karşılayacağını duyurdu.

Hazinedar  Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2017-2018 döneminde yaklaşık 1300 öğrencinin faydalandığı bursları karşılamak için 100 bin TL bağış yapacağını kaydetti.

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İstanbul’da 1991 yılından bu yana faaliyette bulunan Beltaş Vakfı’nın geçtiğimiz günlerde burs alan öğrencilere gönderdiği mesajda şöyle denmişti: “Hayırseverlerin bağışlarıyla ayakta duran Beltaş Vakfımız, sayın Başkanımız Av. Murat Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılması neticisinde ekonomik darboğaza girmiştir. Vakfımızın burs ödemelerinin durdurulmuş olduğunu üzülerek bildirmek durumundayız. Yeni yılın ve önümüzdeki dönemin siz gençlere ve ülkemize çok daha güzel günler getirmesi dileğiyle hepinize esenlikler diliyoruz. Sevgi ve saygılarımızla.”

Gerekçe Hazinedar’ın uzaklaştırılması: Beşiktaş’ta 1300 öğrencinin bursu kesildi

 

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