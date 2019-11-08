130 kampüslü Doğa Koleji Süzer Grubu’na satıldı

ALİ YILMAZ

Türkiye genelinde 130’u aşkın kampüsü bulunan Doğa Koleji üç yıl aradan sonra el değiştiriyor. Girişim sermayesi şirketi Turkven’den Doğa Koleji’ni 320 milyon dolara (1 milyar 841 milyon lira) satın alan Metal Yapı’nın sahibi Ömer Saçaklıoğlu, dev özel eğitim kurumunu Süzer Grubu’na sattı.

Diken.com.tr’nin konuya yakın üç ayrı kaynaktan edindiği bilgilere göre, Doğa Koleji satılıyor. Yeni alıcı ise geçmişi 70 yıl öncesine dayanan Süzer Grubu. Taraflar satış konusunda anlaştı. Yapılan anlaşma sonrası, iki tarafın hukuk ekipleri devir konusunda çalışmalara başladı. Devir işleminin bu ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

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Kamu bankası kredi desteği veriyor

Edinilen bilgilere göre, satın alma sürecinde bir kamu bankası da kredi desteğinde bulunacak. Satış bedeline ilişkin net bir bilgi alınamadı. Bir kaynak “Doğa’nın 187 milyon dolar borcu bulunuyor. Alan taraf, bu borcu üstlenmiş durumda. Dolayısı ile satış bedeli de bu rakam denebilir” dedi.

‘Aydın Doğan da ilgilendi’ iddiası

Şirkete yakın bir kaynak, Süzer Grubu’ndan önce iş dünyasının üç önemli isminin daha Doğa Koleji ile ilgilendiğini söyledi. İddiaya göre, iş insanları Aydın Doğan, Hüsnü Özyeğin ve Enver Yücel dev kurum ile satın almak üzere ilgilenen isimler. Ancak satış bu üç isim dışında, biraz da sürpriz olarak görülen Süzer Grubu’na yapıldı.

Gayrimenkul, turizm ve enerji sektöründe yatırımları yoğunlaşan 70 yıllık Süzer Grubu, bir dönem Kent Bank’ın da sahibiydi. TMSF’nin el koyduğu bankanın yanısıra İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Süzer Plaza, grubun ön önemli yatırımlarından biri konumunda. Grup, son yıllarda yurt içinde ve yurt dışında enerji yatırımlarına hız verdi.

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Doğa Koleji’nin öğrenci sayısı 65 binden 45 bine düştü

Türkiye genelinde 130 kadar kampüsü bulunan Doğa Koleji’nin 45’i franchise sistemi ile faaliyet gösteriyor. Doğa’nın merkez ve franchise dahil toplam öğrenci sayısı ise 45 bin civarında. Ancak bu sayı daha önce 65 bin civarındaydı. Kolejin, öğretmen maaşlarını ödemediği iddia ediliyor.

Doğa Koleji, 2001 yılında eğitimci olan Fethi Şimşek tarafından kuruldu. Şimşek 2011 yılında, Doğa’yı Turkven’e sattı. Turkven de Doğa’yı 2016 yılında Metal Yapı’nın sahibi Ömer Saçaklıoğlu’nu sattı.

Satış sürecinden bir süre sonra Turkven ile Doğa’nın yeni sahipleri arasında kriz çıktı. Turkven tarafı, ödenmeyen çekler nedeni ile icra takibi başlatmıştı.