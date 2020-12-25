13 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı kimlik kontrolü sırasında yakalandı

Adana’nın Seyhan ilçesinde 2007’de çıkan kavgada bir kişiyi öldüren cinayet zanlısı, Ankara’da jandarmanın yaptığı kimlik kontrolü sırasında yakalandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yolcu otobüsünü Kahramankazan Akıncı Gişeleri Yol Kontrol Noktası’nda kimlik kontrolü için durdurdu.

Reklam

Kontrol sırasında yolculardan A.A’nın 2007’de Adana’nın Seyhan ilçesinde çıkan bir kavgada birini öldürdüğü ve bu nedenle ‘kasten adam öldürme suçundan’ arandığı tespit edildi.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcısı talimatı ile gözaltına alınan A.A, hakkında adli işlem başlatıldı.​​​​​​​