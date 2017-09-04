’13 yaşındaki kızına tecavüz’ iddiasıyla cinayet işleyen baba, 15 yaşındaki çocukla evlenmek için ‘olay çıkarmış’ 

Adana’da 13 yaşındaki kızı F.N.B.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla 17 yaşındaki Muhammet Reşit Yıldırım’ı öldüren Emrah Bulut’un, 15 yaşındaki Suriyeli bir çocukla evlenmek için ‘olay çıkarıp karakolluk olduğu’ öne sürüldü.

DHA’nın haberine göre bir elektronik firmasında çalışan Muhammet Reşit Yıldırım, 14 Ağustos’ta iş yerinin kamyonetine bindiği sırada Emrah Bulut’un silahlı saldırısına uğradı.

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Yıldırım’a dört el ateş ederek yaralayan Bulut, kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yıldırım ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

‘Başka kızların başına gelmesin diye işledim’

Adliyeye sevk edilirken “Öldürdüğüm kişi 13 yaşındaki kızıma tecavüz etti. Ben bu cinayeti, başka kızların başına gelmesin diye işledim” diyen Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bulut’un kızı F.N.B. ise Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Sosyal medyada serbest bırakılması için kampanya başlatılan Bulut’un, cinayetten sekiz gün önce 15 yaşındaki Suriyeli sığınmacı C.N. ile evlenmek istediği ortaya çıktı.

Pazar yerlerinde tezgahtarlık yapan Bulut’un, alışveriş sırasında gördüğü ve aynı mahallede oturan C.N. ile evlenmek istemesine çocuğun ailesi izin vermedi.

‘Kızımı zorla almak istedi, beni ölümle tehdit etti’

İddiaya göre, C.N.’nin ailesiyle birlikte kaldığı eve giden Bulut, evliliğe karşı çıkan baba A.N.’yle tartışıp ölümle tehdit etti.

Bulut, olay yerine çağrılan polisler tarafından biber gazı sıkılarak gözaltına alındı.

Polis merkezinde ifade veren A.N., “Kızımla evlenmek isteyen Bulut’a, kızımın küçük olduğunu belirterek evlenmesine izin vermeyeceğimi söyleyince evimi bastı. Kızımı zorla almak istedi, beni ölümle tehdit etti” dedi.

’18 yaşında olduğunu söylemişlerdi’

İddiaları reddeden Bulut ise, “Pazarda gördüğüm C.N.’nin 18 yaşında olduğunu söylemişlerdi. Evlenecektik. Alışveriş için benden 3 bin lira aldılar. Sonra 20 bin lira istediler. Veremeyeceğimi söyleyince tartıştık. Bunun üzerine daha önce verdiğim 3 bin lirayı isteyince kavga ettik. Kimseyi tehdit etmedim” diyerek kendini savundu.

Bu olay nedeniyle hakkında ‘tehdit ve görevli memura mukavemet’ suçlamalarından soruşturma başlatılan Emrah Bulut’un tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, cinayetten sonra da Suriyeli A.N.’nin şikayetinden vazgeçtiği kaydedildi.