13 yaşındaki kız öğrencisini istismarla suçlanan öğretmen tutuklandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki bir ortaokulda görevli beden eğitimi öğretmeni S.K., 13 yaşındaki kız öğrencisi B.K.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen S.K., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

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Hakim huzurunda da iddiaları kabul etmeyen ve suçsuz olduğunu savunan öğretmen S.K., ‘mağdurun şüpheliye iftira atmasını gerektiren bir nedeni bulunmaması’ ile Ağrı Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve mağdur beyanıyla uyumlu olan delilleri göz önüne alınarak, tutuklandı.