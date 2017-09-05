13 yaşındaki Kaan Turan piyano yarışmasında dünya birincisi oldu

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Sekizinci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Kaan Turan, İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Lovere Uluslararası Tadini Piyano yarışmasında kendi yaş kategorisinde birinci oldu.

Fazıl Say’ın eserini seslendirdi

Daha önce de uluslararası yarışmalarda birincilikler kazanmış olan Turan, geçen ay düzenlenen ve 17 ülkeden toplam 45 yarışmacının katıldığı yarışmada Fazıl Say’ın Kara Toprak, Chopin’in Küçük İhtilal Etüdü ve Mozart’ın La Minör Piyano Sonatı’nı seslendirdi.

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Türk bir bestecinin eserini çalarak birinciliği kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirten İzmirli genç piyanist,“Fazıl Say’ın Kara Toprak eserini çaldım ve jürinin büyük beğenisini kazandı. Yarışma sonunda bu eseri bildiklerini ve çok beğendiklerini belirten birçok kişi oldu. Gelecek hedefimde ise hem dünya çapında bir müzisyen hem de eğitimimi tamamlayıp iyi bir beyin cerrahisi uzmanı olmak var” dedi.

Kaan’ın piyano eğitmeni olan Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Payam Gül Susanni ise öğrencisinin başarılarının gurur verici olduğunu kaydederek, “Kaan kendi bestelerini de yapıyor. Absolut – Mutlak Kulak gibi çok özel bir yeteneğe sahip. Kaan’ın daha önce olduğu gibi bundan sonra da piyanoda Türkiye’yi dünya çapında temsil ederek başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.