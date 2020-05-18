13 yaşındaki iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu WWF’in Küresel Gençlik Ödülü’nü kazandı

WWF’in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) 2020 Küresel Gençlik Ödülleri’ni kazanan dört gençten biri Türkiye’den iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu oldu.

Fotoğraf: WWF-Türkiye

WWF’in doğa korumaya yönelik davranış değişikliklerine ilham veren öncüleri seçtiği Gençlik Ödülleri 2012 yılından bu yana veriliyor.

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Ödüllerin bu yılki en genç kazanı Sarrafoğlu oldu. 13 yaşındaki 8’inci sınıf öğrencisi Sarrafoğlu, çevre ve doğa temalı organizasyonlara katılıyor, iklim konusunda çalışan isimlerle haftalık röportajlar yaparak yazılar yazıyor, radyo programları hazırlayıp sunuyor.

Ödül töreni Covid-19 salgını tedbirleri nedeniye internet üzerinden yapıldı. 30 yaşın altındaki doğa koruma öncülerine verilen ödüller için adaylar ulusal WWF ofisleri tarafından belirleniyor.

Sarrafoğlu ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Dünyanın önde gelen doğa koruma kuruluşlarından WWF’in Gençlik Ödülünü kazanmak benim için büyük onur. Sosyal medya üzerinden ve yazılarımla gençler ve değişim öncülerini iklim krizi ile mücadeleye davet etmeyi sürdürmem için bana güç ve ilham verecek. Umarım Gençlik Ödülü, ülkemizde daha çok gencin iklim krizi konusunda farkındalık yaratmak ve somut adımlar atılması için sürdürdüğümüz çalışmaları anlayıp destek olmasına katkı sağlar.”

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Sarrafoğlu, dünya çapında tanınan, ‘gelecek için cuma’ sloganıyla iklim krizine dikkat çeken protestolar düzenleyen Greta Thunberg’den ilhamla Türkiye’de de aynı eylemi başlatmıştı.

Diğer kazananlar Bulgaristan’da ilk sıfır atık restoranın kurucusu Blazhka Dimitrova, WWF-Polonya’nın ‘Nehir Muhafızları’ girişiminin öncüsü Piotr Bednarek ile yine WWF-Bulgaristan’ın adayı sürdürülebilir moda öncüsü Boryana Uzunova oldu.