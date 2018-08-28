13 yaşındaki çocuğu iple araca bağlayan baba serbest: Hoşuna gidiyordu

Çankırı’da 13 yaşındaki kızını minibüsünün arkasına bağlayarak seyahat eden İdris K. gözaltına alındıktan saatler sonra serbest bırakıldı.
Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent bölgesinde seyir halinde olan İstanbul plakalı bir aracın arkasına kız çocuğunun bağlandığını görenler, aracın videosunu çekip sosyal medyadan paylaştı.
Görüntülerin tepki çekmesi üzerine İdris K. isimli sürücü Şabanözü Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla Orta ilçesinde gözaltına alındı.
Sorgulanan babanın, ailesiyle Yaylakent beldesindeki kız kardeşini ziyarete gittiklerini ve Dodurga köyündeki evlerine dönerken, hoşuna gittiği gerekçesiyle kızını aracın arkasına bağladığını söylediği öğrenildi.
‘Trafiği tehlikeye sokmak’tan hakkında işlem yapılan sürücü, Şabanözü Adliyesi’ne sevk edildi.
Sürücü İdris K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.