İzmir Mavişehir’de açık spor alanı olarak görünen 115 dönümlük iki ayrı araziye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan imar izninin çıkmasına isyan eden Belediye Başkan Aziz Kocaoğlu, “Biz İzmir’in yaşanacak bir kent olmasını istiyoruz. Rant peşinde değiliz. Dünyanın en güzel kenti İstanbul’un düştüğü duruma İzmir’i düşürmek istemiyoruz” dedi.