13 Temmuz 2017
Yaramazlara biraz batar!
Darbe Komisyonu raporuna yapılan eklemede CHP, ‘FETÖ’yü darbe yapma konusunda cesaretlendirmekle suçlandı.
İzmir Mavişehir’de açık spor alanı olarak görünen 115 dönümlük iki ayrı araziye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan imar izninin çıkmasına isyan eden Belediye Başkan Aziz Kocaoğlu, “Biz İzmir’in yaşanacak bir kent olmasını istiyoruz. Rant peşinde değiliz. Dünyanın en güzel kenti İstanbul’un düştüğü duruma İzmir’i düşürmek istemiyoruz” dedi.
Almanya, Türkiye’deki vatandaşlarına darbe girişiminin yıl dönümünde etkinliklerin olacağını belirterek seyahat uyarısı yaptı.
Kilis’te askerlerin geçici olarak kaldığı konteyner kentte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle askeri mühimmatta patlama meydana geldi.
ABD’de MÜSİAD’ın hazırlattığı darbe girişimiyle ilgili bilgilendirmelerin toplu taşıma duraklarına asılmasına izin verilmedi.