Diken

Yaramazlara biraz batar!

13 Şubat 2017

 

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CHP’den Değirmenci’ye destek: Doğan Grubu’nun bizlere bu düşmanca tavrı hazin

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba, referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıkladığı için Kanal D’nin iş akdini feshettiği haber spikeri İrfan Değirmenci’ye destek verdi: “Okuyucu ve izleyicilerinin çok büyük bir kısmı, bu ülkenin bir tek adamlığa teslim edilmesine ‘Hayır’ diyecekken, Doğan Grubu’nun bizlere bu düşmanca tavrı hazindir.”

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