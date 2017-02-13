13 Şubat 2017

Yaramazlara biraz batar!
CHP İzmir milletvekili Atilla Sertel, tutuklu Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının yanı sıra yine tutuklu bulunan modacı Barbaros Şansal ve müzisyen Atilla Taş’la da görüştü.
Referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıkladığı için Kanal D’nin iş akdini feshettiği haber spikeri İrfan Değirmenci, kahraman da hain de olmadığını söyledi.
CHP İzmir milletvekili Atilla Sertel, Cumhuriyet gazetesindeki yazısında Silivri Cezaevi’nde konuştuğu tutuklu gazetecilerin mesajlarını paylaştı.
Milli Eğitim Bakanlığı’na 52 dersin taslak öğretim programına 180 bini aşkın öneri gelirken en fazla şikayet Atatürk kazanımlarının azalması ile evrim teorisinin çıkartıldığı dersler için yapıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba, referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıkladığı için Kanal D’nin iş akdini feshettiği haber spikeri İrfan Değirmenci’ye destek verdi: “Okuyucu ve izleyicilerinin çok büyük bir kısmı, bu ülkenin bir tek adamlığa teslim edilmesine ‘Hayır’ diyecekken, Doğan Grubu’nun bizlere bu düşmanca tavrı hazindir.”