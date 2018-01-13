13 Ocak 2018
Yaramazlara biraz batar!
Rus büyükelçi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin soruşturmada eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı tutuklandı.
Resmi koalisyon görüşmelerine geçen Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), Türkiye’yle Avrupa Birliği (AB) müzakerelerinin durdurulması konusunda anlaştı.
Eski Zaman yazarı Şahin Alpay’ın tahliye talebi ikinci kez reddedildi.
Saadet Partisi (SP), 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkaracaklarını duyurdu.
Denizlerdeki aşırı avlanma ve kirlilik nedeniyle balıkçılar zor günler geçiriyor.