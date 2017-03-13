13 Mart 2017

SON HABERLER
Daily Telegraph: Hollanda-Türkiye geriliminin kazananları Erdoğan ve Wilders
Britanya’nın günlük gazetelerinden Daily Telegraph, Hollanda-Türkiye arasında yaşanan gerilimde kazananların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Hollanda’daki Özgürlük Partisi’nin aşırı sağcı lideri Geert Wilders olduğunu ilan etti.
Kulis: ‘Hayır’cı Saadet Partisi’nin gençlik kuruluşunun etkinlikleri üst üste iptale uğradı
‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan Saadet Partisi’nin gençlik kuruluşu Anadolu Gençlik Derneği’nin etkinlikleri üst üste iptale uğruyor.
Alman Maliye Bakanı Schaeuble: Tek isteğimiz Türkiye’nin sağduyuya dönmesi
Almanya’nın Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, bazı Avrupa ülkeleriyle gerilim yaşayan Türkiye’ye çağrı yaptı: “Tek isteğimiz Türkiye’nin sağduyuya dönmesi.”
Türkiye’nin yerinde bulunan ilk heykeli Kibele’nin kalesine taşocağı tehdidi
Ordu’da geçen yıl gün yüzüne çıkan Kibele heykelinin bulunduğu Kurul Kalesi, her gün onlarca dinamitin patladığı taş ocağının tehdidi altında.
Türkiye’ye kötülük yapanlar kimler?
Kendi ülkesine her seferinde bu kadar açık zarar veren, itibar kaybı yaşatan, her seferinde özür dilemek zorunda kalan insanlar mı ülkeyi seviyor, yoksa “Tüm bu kayıpları yaşamayalım” diye en başından uyaranlar mı?