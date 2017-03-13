Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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13 Mart 2017

SON HABERLER

Türkiye’ye kötülük yapanlar kimler?

Kendi ülkesine her seferinde bu kadar açık zarar veren, itibar kaybı yaşatan, her seferinde özür dilemek zorunda kalan insanlar mı ülkeyi seviyor, yoksa “Tüm bu kayıpları yaşamayalım” diye en başından uyaranlar mı?

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...