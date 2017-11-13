13 Kasım 2017
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul’daki IŞİD operasyonunda yabancı uyruklu 32 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet gazetesinin tutuklu çalışanları “Ne mutsuz olduk, ne mutsuzuz ne de umutsuzuz” mesajı verdi.
Irak’ın Halepçe kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türk Kızılayı’nın üç TIR’dan oluşan yardım malzemesi Elazığ’dan Irak’a gönderildi.
İstanbul’da yapımı süren üçüncü havalimanının inşaatına malzeme üretmek için kurulan maden ocağını üç katına çıkarma talebi kabul edildi. 107 bin ağaç daha kesilecek.
Bursa’da 17 yaşındaki çocuğu istismar eden 20 yaşındaki Onur Altın’a 18 yıl dört ay hapis cezası verildi.