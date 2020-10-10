13 ilde aranıyordu, Bursa’da yakalandı: 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası var

Bursa’nın Gemlik ilçesinde düzenlenen operasyonda, 13 ilde farklı suçlardan aranan ve dolandırıcılık çetesi elebaşı olduğu iddia edilen zanlı yakalandı.
AA’nın haberine göre polis, iş insanlarını değişik vaatlerle kandırarak dolandırdığı iddia edilen, başka bir kişiye ait kimlik bilgilerini kullandığı belirlenen, hakkında 10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan M.A.B.’nin başında bulunduğu suç çetesini çökertti.
Düzenlenen operasyonla suç örgütü elebaşı M.A.B. ile Z.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.B. tutuklandı, Z.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.