Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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13 Haziran 2017


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Sarraf’ın izinde: Avukatlarını bırakmayan Atilla, haklarından feragat etti

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi Rıza Sarraf’ın ABD’de yargılandığı davada New York’tan İstanbul’a dönerken havaalanında gözaltına alınıp 27 Mart’ta tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, olası çıkar çatışması durumunda bütün haklarından feragat etti.

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