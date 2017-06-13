13 Haziran 2017

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Lise müdüründen ‘duyuru var’: Kız ve erkek öğrenciler ayrı sınıflarda okuyacak
Konya’daki Konevi Anadolu Lisesi’nde okul müdürü, kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim almalarına karar verdiklerini duyurdu.
IŞİD’den Ramazan ayında dünya genelinde saldırı çağrısı
IŞİD, Ramazan ayı boyunca militanlarına dünya genelinde saldırı düzenleme çağrısı yaptı.
Gözaltına alınan HDP’li Buldan serbest
Diyarbakır’da gözaltına alınan HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan serbest bırakıldı.
Öğretmenlere mülakatta ‘Reis kimdir?’ sorusu, ‘rahatlatmak için’ sorulmuş
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sözleşmeli öğretmen alımında sorduğu ‘Reis’ sorusunun ‘rahatlatmak için’ sorulduğu savunuldu.
Sarraf’ın izinde: Avukatlarını bırakmayan Atilla, haklarından feragat etti
17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi Rıza Sarraf’ın ABD’de yargılandığı davada New York’tan İstanbul’a dönerken havaalanında gözaltına alınıp 27 Mart’ta tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, olası çıkar çatışması durumunda bütün haklarından feragat etti.