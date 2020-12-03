13 hakim ve savcıya ‘FETÖ iltisakı’ gerekesiyle ihraç

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 13 hakim ve savcıyı ‘FETÖ’yle iltisak ve irtibatlı olduğu’ gerekçesiyle meslekten ihraç etti.

HSK Genel Kurulu’nun kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Kararda, ‘FETÖ/PDY olmak üzere terör örgütleriyle veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum ya da gruplarla üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen yargı mensuplarının meslekten çıkarılmasının, demokratik toplumun temel değerlerinden biri olan yargının güvenilirliği ve saygınlığının sağlanması bakımından ayrı bir önem taşıdığı’ belirtildi.

Buna göre, ‘FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görülen’ 13 hakim ve cumhuriyet savcısının meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verildi.

Karar oybirliğiyle alındı. 10 gün içinde HSK Genel Kurulu nezdinde yeniden inceleme talebinde bulunulabilecek.

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HSK Genel Kurulu kararıyla meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların isimleri şöyle: Bursa Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şakir Karataş, daha önce tedbiren görevden uzaklaştırılan Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aksu, Gaziosmanpaşa Hakimi Ahmet Şaldırdak, Kumluca Hakimi Gülşah Kavak, Bayburt Hakimi Havva Nur Fidan, Muş Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin Bora, Midyat Hakimi Kübra Tunçay, Bingöl Cumhuriyet Savcısı Hayati Çetin, Şırnak Cumhuriyet Savcısı Emrah Çiçek, Eğil Hakimi Murat Çiçek, Şile Cumhuriyet Savcısı Habip Gündüz, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı Ramazan Çevik ve Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcısı Selahattin Yılmaz.