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Yaramazlara biraz batar!

13 gündür kayıp Duygu’nun toprağa gömülü cansız bedeni bulundu

Antalya’da 13 gündür kayıp olarak aranan iki çocuk annesi 30 yaşındaki Duygu Çelikten’in cansız bedeni, ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu. Sırtında ve göğsünde bıçak izine rastlanırken, başının bedeninden ayrıldığı tespit edildi. Polis, cinayet şüphelisi Veli Ü.’nün yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf: Twitter

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine giden Çelikten’i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ü., annesinin hastanede olduğunu söyleyerek otomobiline aldı. İkiliden daha sonra haber alınamadı.

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Çelikten’in ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. 13 gündür kızlarından haber alamayan aile, özel bir televizyon kanalında canlı yayına katılarak, kızının bulunması için çağrıda bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, dün Çelikten’in cansız bedenini Kepez ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde buldu.

Polis, cinayetin tek şüphelisi ve kadının sevgilisi olduğu iddia edilen Veli Ü.’yü yakalamak için çalışma başlattı.

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