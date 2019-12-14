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Yaramazlara biraz batar!

13 bine yakın ihracatçıya yeşil pasaport verildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 12 bin 780 ihracatçının süreli yeşil pasaport aldığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Pekcan, TBMM Genel Kurulu’nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın 2020 bütçesi görüşüldüğü oturumda konuştu.

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Bakanlığın 2020 bütçesi 5 milyar 752 milyon 364 bin lira olarak belirlendi.

Hali hazırda 20 ülkeyle serbest ticaret anlaşması bulunduğunu söyleyen Pekcan, dört ülke ile anlaşma müzakerelerinin devam ettiğini söyledi. Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunun da bakanlığın gündem maddelerinden biri olduğu belirtildi.

2020 yılında, ihracatçılara 3 milyar 757 milyon lira destek verileceğini duyuran bakan, ‘Kolay İhracat Platformu’ olarak adlandırılan, gelişmiş yazılımlarla desteklenen bir platformun, 2020 yılında ihracatçıların kullanımına açılacağını belirtti.

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Pekcan, dış ticarette yapay zekaya dayalı ‘akıllı ihracat robotu’ modülünün kullanılacağını söyledi.

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