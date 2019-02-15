13 araçlı kaza Ankara-İstanbul yolunu kapattı: Kızılay’dan yolculara battaniye

Bolu’nun Gerede ilçesinde, D-750 yolunda (otoyola paralel uzanan bölünmüş yol) 13 aracın karıştığı trafik kazasında dört kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları nedeniyle Türkiye’nin en işlek karayollarından D-750’nin İstanbul istikameti dün gece boyunca ulaşıma kapalı kaldı.

Fotoğraflar: DHA

Kaza, saat 20:30 sıralarında Gerede-Kalender mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olduğu yolun Ankara istikametinde 13 araç birbirine girdi.

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Kazada, araçlarda bulunan Ali Bayramoğlu, Mustafa Hakdemir, Murat Öztürk ve Servet Erdoğan yaralandı. Yaralılardan üçü ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bolu ve Gerede’de bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan Servet Erdoğan ise kullandığı kamyonun içinde sıkıştı. Ayağı, kaza sırasında TIR’ın dorsesi ile bulunduğu kamyonun arasında sıkışan Erdoğan yaklaşık üç saatlik çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı. Erdoğan Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldırıldı.

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Kazanın ardından D-750 yolunun (otoyola paralel bölünmüş devlet yolu) iki yönü de trafiğe kapatıldı. Yolun Ankara istikameti yaklaşık iki saat sonra trafiğe açıldı. İstanbul istikameti ise yan yatmış TIR’lar ve kazaya karışan araçların bulunması sebebiyle sabaha kadar kapalı kaldı.

Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürerken, uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgeye Ankara’dan sevkedilen Kızılay ekipleri, yiyecek ve battaniye dağıtmak için organize oldu.