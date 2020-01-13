Diken

Yaramazlara biraz batar!

13.4

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2019 döneminde işsizliğin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8’lik artışla yüzde 13.4 yükseldiğini bildirdi.

SON HABERLER

Türkiye’de şeriat tehlikesi var mı?

“Yapamazsınız”, “Buna gücünüz yetmez”, “Toplum buna müsaade etmez” gibi hamasi sloganlarla bu gidişatı durduramayacağımızı artık görmemiz gerekiyor.

11 aylık cari fazla 4.25 milyar dolar oldu

Cari açık kasımda 518 milyon dolar (3 milyar 38 milyon lira) ile tahminlerle örtüşürken, yılın 11 ayı itibariyle cari fazla ise 4.25 milyar dolar (25 milyar lira) oldu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...