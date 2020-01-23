127 milyon 500 bin

Manisa’da meydana gelen depremin ardından sabaha kadar 141 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Akhisar ilçesinin Musalar köyü merkez üssü olmak üzere dün akşam saat 22:22’de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem İstanbul’da da hissedilmişti. AFAD’ın verilerine göre deprem saatinden bugün saat 06:30’a kadar büyüklükleri 1.5-4.3 arasında değişen 141 artçı sarsıntı kayda geçti. Manisalılar, depremin […]