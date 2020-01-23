İstanbul’da düzenlenen operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi. Operasyon polis kameralarına da yansıdı.
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Ankara’da 4.5’lik deprem: ‘Can ve mal kaybı yok’
Ankara’da 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.
Akhisar’daki deprem sonrası 141 artçı: Halk sokakta sabahladı
Manisa’da meydana gelen depremin ardından sabaha kadar 141 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Akhisar ilçesinin Musalar köyü merkez üssü olmak üzere dün akşam saat 22:22’de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem İstanbul’da da hissedilmişti. AFAD’ın verilerine göre deprem saatinden bugün saat 06:30’a kadar büyüklükleri 1.5-4.3 arasında değişen 141 artçı sarsıntı kayda geçti. Manisalılar, depremin […]
32 bin liralık doğalgaz faturası mahkemelik oldu
Gümüşhane’deki bir özel yurda 31 bin lira 819 lira doğalgaz faturası geldi. Yurt yönetimi, mahkemeye gideceğini açıkladı.
Doğuş borç azaltmak için Kuveyt Türk ile ‘sat ve geri kirala’ sözleşmesi imzaladı
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı mevcut kredi borçlarının kısmen kapatılması ve finansal giderlerin azaltılması amacı ile İstanbul’daki D-Ofis Maslak gayrimenkulunun 40 milyon avroya ‘sat ve geri kirala’ yöntemiyle satılması ve sözleşme vadesi sonunda geri alınması için Kuveyt Türk ile finansal kiralama sözleşmesi imzaladı.
İBB akıllı şehircilik uygulamaları için ihale açtı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan alanlara akıllı şehircilik uygulamalarının yapılarak üç yıl süre ile işletmeye verilmesi işi için ihale açtı.