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Yaramazlara biraz batar!

125 santimetre uzunluğunda iguana Üsküdar’da gezerken bulundu

İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki bir arazide 125 santimetre uzunluğunda iguana bulundu.

Fotoğraf: DHA

İguanayı gören vatandaş durumu belediye ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri iguanayı kafese koyarak bulunduğu yerden aldı. Belediyenin veteriner hekimi tarafından sağlık kontrolünden geçirilen iguana koruma altına alındı.

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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Twitter hesabından ilginç olayla ilgili bir paylaşım yaptı. Türkmen “Nat Geo Üsküdar!” notuyla paylaştığı tweet’te iguananın videosunu da yer verdi.

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