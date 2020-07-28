125 santimetre uzunluğunda iguana Üsküdar’da gezerken bulundu

İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki bir arazide 125 santimetre uzunluğunda iguana bulundu.
İguanayı gören vatandaş durumu belediye ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri iguanayı kafese koyarak bulunduğu yerden aldı. Belediyenin veteriner hekimi tarafından sağlık kontrolünden geçirilen iguana koruma altına alındı.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Twitter hesabından ilginç olayla ilgili bir paylaşım yaptı. Türkmen “Nat Geo Üsküdar!” notuyla paylaştığı tweet’te iguananın videosunu da yer verdi.