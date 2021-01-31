124 bin kişi adını, 260 bin kişi soyadını değiştirdi: ‘Rabiye’ler Rabia, ‘Çoşkun’lar Coşkun oldu

İçişleri Bakanlığı, 2017’den bugüne kadar mahkeme kararı aranmaksızın 260 bin 157 kişinin soyadını, 124 bin 32 kişinin de ismini düzelttiğini açıkladı.

Fotoğraf: Wikiwand

AA’nın bakanlığın açıklamasından aktaradığına göre yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlar mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkan tanıyan düzenlemeye ilgi devam ediyor.

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Çoşkun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut, Kahriman ve benzeri soyadları ile Rabiye, Hava, Esme, Yunis, Ümüt, Memet, Sümeyya, Firdes, Perişan, Sadet gibi isimler il ve ilçe idare kurulları tarafından değiştirildi.

Türkiye genelinde en çok değiştirilen isim ise ‘Rabiye’ oldu. 894 kişi bunu ‘Rabia’ olarak değiştirdi.

Rabiye’yi sırasıyla 836 ile ‘Hava’, 526 ile ‘Esme’, 497 ile ‘Yunis’, 479 ile ‘Ümüt’ adları takip etti.

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Ülke genelinde il ve ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında 766 kişi de ‘Çoşkun’ soyadını ‘Coşkun’ olarak değiştirdi. Onu sırasıyla 645 ile ‘Uğuz’, 563 ile ‘İşik’, 472 ile ‘Çinar’, 385 ile ‘Top’ takip etti.

En çok ad ve soyadı değişikliği İstanbul’da

En çok ad ve soyadı düzeltmesi yapılan il ise İstanbul oldu. Kentte, 19 bin 271 ad ile 45 bin 332 soyadı değişikliği yapıldı.

İstanbul’u 7 bin 1 düzeltme ile Ankara, 4 bin 254 ile İzmir izledi.

6 Aralaık 2022’ye kadar sürecek

Ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıp, bürokratik süreçlerin de kısaltılmasını sağlayan uygulamadan, 6 Aralık 2022’ye kadar faydalanılabilecek.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nunda 2017’de yapılan düzenleme ile Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkan verilmişti.