Edirne’de 2019 yılı içinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 123 bin 377 sığınmacı yakalandı.
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Türkiye’de şeriat tehlikesi var mı?
“Yapamazsınız”, “Buna gücünüz yetmez”, “Toplum buna müsaade etmez” gibi hamasi sloganlarla bu gidişatı durduramayacağımızı artık görmemiz gerekiyor.
Sayıştay raporu: TCDD 2018 yılında 2.5 milyar zarar etti
Sayıştay’ın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ilişkin denetim raporuna göre 2018 yılını 1 milyar 695 milyon lira zararla kapatmayı planlayan TCDD bir yılda 2 milyar 558 milyon lira zarar etti.
TFF başkanı: Kulüpler birbirinin cesedine basarak yükselmek istiyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, takımlara getirilen kısıtlamaların son dönemde tartışmalara konu olmasına ilişkin, “Kulüpler kendi başarılarıyla değil, birbirlerinin cesedi üzerine basarak yükselmek istiyorlar. Transfer kısıtlamaları için gösterilen tepkilerin sebebi budur” dedi.
700 bin kişilik ‘sahte emeklilik’ vurgunu; SGK maaş ve ikramiyeleri geri istiyor
Türkiye’de yasal olarak ticari faaliyeti olmayan şirketlere kayıtlı, fiili ve gerçek çalışması olmadığı tespit edilen 350 bin kişinin emekliliği iptal edildi. ‘Sahte emeklilik şirketleri’ aracılığıyla işlem yaptıranların sayısının 700 bine ulaştığı belirtildi.
Marmara Denizi’nde kirlilik uyarısı: Sağlığı tehdit ediyor, suların yüzde 70’i arıtılmıyor
Marmara Denizi’ndeki kirlilik seviyesi uzmanlara göre gün geçtikçe artıyor. Söz konusu kirliliğin önüne geçebilmek için, uzmanlar fabrika ve gemi atıklarının denetlenerek, arıtma tesislerinin daha etkin şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.