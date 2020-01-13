Diken

Yaramazlara biraz batar!

123 bin 377

Edirne’de 2019 yılı içinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 123 bin 377 sığınmacı yakalandı.

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Türkiye’de şeriat tehlikesi var mı?

“Yapamazsınız”, “Buna gücünüz yetmez”, “Toplum buna müsaade etmez” gibi hamasi sloganlarla bu gidişatı durduramayacağımızı artık görmemiz gerekiyor.

TFF başkanı: Kulüpler birbirinin cesedine basarak yükselmek istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, takımlara getirilen kısıtlamaların son dönemde tartışmalara konu olmasına ilişkin, “Kulüpler kendi başarılarıyla değil, birbirlerinin cesedi üzerine basarak yükselmek istiyorlar. Transfer kısıtlamaları için gösterilen tepkilerin sebebi budur” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...