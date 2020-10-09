1203 yıllık zeytin ağacı kız öğrencileri ‘okutacak’

Mersin’in Mezitli ilçesinde, 1203 yıllık zeytin ağacı ve fidanlıktan toplanan zeytinlerden elde edilen gelirle kız öğrencilere burs verilecek.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 2017’de ‘anıt ağaç’ olarak tescillediği, Demokrasi Meydanı’ndaki zeytin ağacı ve belediyenin zeytin fidanlığındaki ağaçların meyveleri, Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi tarafından toplanıyor.

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Zeytinyağına dönüştürülüp satışa sunulan üründen elde edilecek gelirle ilçede maddi durumu iyi olmayan kız öğrencilerin eğitimine katkı sunulacak.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, anıt ağacın Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldığını anımsatarak şunları söyledi: “Mezitli Soroptimist Kulüpleri ve Üretici Kadın Kooperatifi ile bir zeytinliğin hasadı yapıldı. Hasadı yapılan meyvelerden zeytinyağı üretimi sağlandı. Bu zeytinyağı belediye şirketimiz ve sivil toplum kuruluşları tarafından satın alındı. Onlar da elde ettiği geliri kız öğrencilere burs olarak verecek.”