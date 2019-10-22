120 saatlik süre sonunda Erdoğan: ABD sözünü tam olarak tutmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD ile 17 Ekim’de varılan 13 maddelik mutabakatta, YPG’nin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki çekilmesiyle ilgili olarak, ‘ABD’nin sözünü tam olarak tutmadığını’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

NTV televizyonunun Erdoğan’ın sözleriyle ilgili haberi, Reuters haber ajansı tarafından da dünyaya duyuruldu.

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Habere göre Erdoğan, Rusya ile varılan Soçi mutabakatından sonra, ABD ile daha önce varılan anlaşma uyarınca 120 saat süre verilen YPG’lilerin sınır bölgesinden çekilmesi konusundaki bir soruya karşılık olarak şöyle dedi: “ABD tam olarak sözünü tutmadı. Sözümüzü tutmazsak, bu, terör örgütlerine yolu açar.”

YPG, ateşkese uyduklarına ilişkin ‘mektup’ yazdı

Öte yandan Demokratik Suriye Güçleri’nin omurgasını oluşturan YPG’nin, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e bir mektup göndererek, beş gün önce ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat çerçevesinde yürürlüğe giren ateşkese uyduklarını aktardığı bildirildi.

DW Türkçe ve Reuters’in haberlerine göre, ABD hükümetinden üst düzey bir yetkili, DSG komutanı General Mazlum tarafından gönderilen mektupta, ‘Bütün YPG güçlerinin Türkiye kontrolündeki güvenli bölgeden çekildiklerinin bildirildiğini’ açıkladı.

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Bir başka ABD’li yetkili ise Reuters’e, aldıkları istihbaratın, DSG güçlerinin bölgeden çekildiğini gösterdiğini söyledi.