YSK Başkanı Sadi Güven, taşınan seçmen sayısının ise 120 bin 724 olarak görüldüğünü belirtti.
Yaramazlara biraz batar!
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, seçim sonuçlarının ardından AKP’ye oy verenleri eleştirdi. Tanal “Yapılan yol ve köprüleri kemirerek, buzdolabı yalayarak beslenir, dünya liderleriyle övünürler. Bu millete her şey müstahak” dedi.
İstanbul İl Seçim Kurulu, kesin olmayan resmi sonuçları açıkladı. Sonuçlar, Çağlayan’daki İstanbul adliyesinde bulunan il seçim kuruluna tüm ilçe seçim kurulu başkanları tarafından götürüldü. İl seçim kurulu tarafından toplanan oylar veri merkezine girildi. Birleştirme tutanağının bir örneği kurul kapısına asılarak ilan edildi. 150 bin geçersiz oy Sonuçlara göre kentteki 10 milyon 573 bin 543 […]
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, dört Alman vatandaşının dün Türkiye’de yapılan seçimler süresince göz altına aldığını ve birinin daha sonra serbest bırakıldığını belirtti.
HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, olağanüstü hal (OHAL) koşullarına rağmen HDP’nin barajı aşmasını ‘büyük bir başarı’ diye niteleyerek ‘siyaseti çözüm alanına dönüştürmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini’ söyledi.
Seçim sonrası Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nden (TÜSİAD) ilk açıklama geldi: “Seçim sonuçları ülkemize hayırlı olsun; şimdi toplumsal uzlaşma içinde reform zamanı.”