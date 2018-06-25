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Yaramazlara biraz batar!

120 bin 724

 

YSK Başkanı Sadi Güven, taşınan seçmen sayısının ise 120 bin 724 olarak görüldüğünü belirtti.

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