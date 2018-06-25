120 bin 724

İstanbul İl Seçim Kurulu, kesin olmayan resmi sonuçları açıkladı. Sonuçlar, Çağlayan’daki İstanbul adliyesinde bulunan il seçim kuruluna tüm ilçe seçim kurulu başkanları tarafından götürüldü. İl seçim kurulu tarafından toplanan oylar veri merkezine girildi. Birleştirme tutanağının bir örneği kurul kapısına asılarak ilan edildi. 150 bin geçersiz oy Sonuçlara göre kentteki 10 milyon 573 bin 543 […]