Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki oylamada Filistinlilere uluslararası koruma sağlannmasını öngören tasarıya 120 üye ‘Evet’, sekiz üye ise ‘Hayır’ derken 45 ülke ‘çekimser’ kaldı. Tasarı kabul edildi.
Yaramazlara biraz batar!
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki oylamada Filistinlilere uluslararası koruma sağlannmasını öngören tasarıya 120 üye ‘Evet’, sekiz üye ise ‘Hayır’ derken 45 ülke ‘çekimser’ kaldı. Tasarı kabul edildi.
HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, olağanüstü hal (OHAL) koşullarına rağmen HDP’nin barajı aşmasını ‘büyük bir başarı’ diye niteleyerek ‘siyaseti çözüm alanına dönüştürmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini’ söyledi.
Avrupa Birliği’nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu’ndan seçimlere ilişkin ilk mesaj geldi: “Türkiye’nin sözünü tutan bir ortak olmayı sürdüreceğini umuyoruz.”
Partisinin 24 Haziran seçimlerindeki performansını eleştiren CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, “CHP’nin genel başkanı ve yöneticiler sınıfta kaldı. Topluma açıklama yapmayarak, beklentileri yerle bir ettiler. Parti içi mücadele artık farklı bir mecraya taşınacak” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, seçim sonuçlarının ardından AKP’ye oy verenleri eleştirdi. Tanal “Yapılan yol ve köprüleri kemirerek, buzdolabı yalayarak beslenir, dünya liderleriyle övünürler. Bu millete her şey müstahak” dedi.
Denizli’de CHP Beyağaç İlçe Başkanı Salih Gündoğdu dahil 10 yönetici seçim sonuçlarının ardından istifa etti.