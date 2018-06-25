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Yaramazlara biraz batar!

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki oylamada Filistinlilere uluslararası koruma sağlannmasını öngören tasarıya 120 üye ‘Evet’, sekiz üye ise ‘Hayır’ derken 45 ülke ‘çekimser’ kaldı. Tasarı kabul edildi.

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