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Yaramazlara biraz batar!

12 yıldır aranan cinayet şüphelisi çobanlık yaparken yakalandı

İstanbul’da, 2007’de işlenen bir cinayete karışan ve ‘kasten öldürme’ suçundan aranan H.D., jandarma tarafından Diyarbakır’da çobanlık yaparken yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 12 yıldır kılık değiştirerek ve sahte kimlik kullanarak sürekli yer değiştiren firari H.D.’nin, Diyarbakır’ın Sur ilçesine gidip çobanlık yapmaya başladığı bilgisine ulaştı.

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H.D., Esenbağ kırsalında, cumartesi günü yapılan operasyonda yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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