12 yıldır aranan cinayet şüphelisi çobanlık yaparken yakalandı

İstanbul’da, 2007’de işlenen bir cinayete karışan ve ‘kasten öldürme’ suçundan aranan H.D., jandarma tarafından Diyarbakır’da çobanlık yaparken yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 12 yıldır kılık değiştirerek ve sahte kimlik kullanarak sürekli yer değiştiren firari H.D.’nin, Diyarbakır’ın Sur ilçesine gidip çobanlık yapmaya başladığı bilgisine ulaştı.
H.D., Esenbağ kırsalında, cumartesi günü yapılan operasyonda yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.