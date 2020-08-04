12 yıl önce ölen kocasının kemiklerini bagajına koyup uçak yolculuğu yaptı

Almanya’nın Münih kentindeki havalimanında, 74 yaşındaki Ermeni bir kadının 12 yıl önce hayatını kaybeden eşinin kemiklerini bagajına koyarak memleketine götürmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Münih Havalimanı Fotoğraf: Tagesspiegel

AA’nın haberine göre Federal Polis, Münih Havalimanı’nda Ermeni kadının bagajı kontrol edildiği sırada bir ahşap sandıkta insan iskeleti bulunduğunu, bunun üzerine bir doktor ve savcı eşliğinde inceleme yapıldığını açıkladı.

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Yaşlı kadının 52 yaşındaki kızıyla, eşinin kemiklerini yaşadıkları Yunanistan’dan Münih ve Ukrayna’nın başkenti Kiev üzerinden Ermenistan’a götürmeyi ve orada toprağa vermeyi istediği öğrenildi.

İnceleme sonucunda kemiklerin nakledilmesinde yasal bir sorun bulunmadığının belirlendiği ve iki kadının yolculuklarına devam ettiği aktarıldı.

Belgelerde yaşlı kadının eşinin yaşadığı Yunanistan’ın Selanik şehri yakınlarında 2008’de öldüğü ve orada defnedildiği bilgisinin bulunduğu kaydedildi.