12 yıl önce böbrek nakli yapılmıştı; şimdi de Covid-19’u yendi: İkinci kez hayata tutundu

Kahramanmaraş’ta, 12 yıl önce yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuşan 52 yaşındaki Hasan Kekeç, Covid-19’u da yenerek ikinci kez hayata tutundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Merkez Onikişubat ilçesi Orhan Gazi Mahallesi’nde yaşayan ve 2008’de böbrek nakliyle şifa bulan Kekeç, solunum yolu şikayetiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

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Testi pozitif çıkan Kekeç, 13 gün yoğun bakımda dört gün de serviste tedavi gördükten sonra iyileşerek taburcu edildi.

Hastanenin Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Hafize Öksüz, hastanın böbrek nakilli olduğu için Covid-19’u çok ağır geçirdiğini belirtti.

Ciddi bir oksijen açlığı çeken Kekeç’in, 17 gün tedavi gördüğünü ifade eden Öksüz, “İlk 9-10 gün çok ciddi solunum sıkıntısı olduktan sonra hasta toparladı ve taburcu ettik” dedi.

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Kekeç ise bu hastalıkta yaşadıklarının kendisi için işkence olduğunu şu sözlerle anlattı: “Sevdiğin insan karşında, bir şey yapamıyorsun, sadece ona göz yaşınla hitap edebiliyorsun.”

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olan Kekeç, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.