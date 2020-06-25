12 yaşındaki yeğenini istismar eden adama 25 yıl hapis

12 yaşındaki yeğenini istismar etmekle suçlanan amca Ömer D.’ye 25 yıl hapis cezası verildi.
Çocuğun okuldaki rehber öğretmeninin 23 Ekim 2019 tarihinde anneyi araması üzerine cinsel istismar olayı ortaya çıkmış, annenin şikayeti üzerine Ömer D. hakkında dava açılmıştı.
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nce bugün (25 Haziran) görülen ikinci duruşmaya anne, tutuksuz sanık Ömer D. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan anne, kızının yüzde 92 oranında serebral palsili (beyin felci) hastası olduğunu, kızının konuşma yetisinin giderek zayıfladığını belirtti.
Müşteki avukatı da cinsel istismarın birden fazla yaşandığını ifade ederek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.
25 yıl ceza
Mahkeme heyeti, cinsel istismara maruz bırakılan çocuğun pedagog eşliğinde Çocuk İzleme Merkezi’ndeki olaya ilişkin yapılan video kaydını duruşma salonunda izletti. Çocuk, pedagogla konuşmasında amcanın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.
Mahkeme, yargılama süreci boyunca tutuksuz yargılanan sanığa ‘çocuğun cinsel istismarı‘ suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.
Sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi.