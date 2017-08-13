12 yaşındaki kuzeniyle evlenen adam ‘cinsel istismar’dan beraat etti

Teyzesinin 12 yaşındaki kızıyla evlenen adam, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, ‘kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı’ gerekçesiyle beraat etti.

DHA’nın haberine göre Diyarbakır’ın Bismili ilçesinde yaşayan S.G., 16 Mayıs 2005 tarihinde evden kaçıp teyzesinin oğlu O.S.’nin yaşadığı Silvan’a gitti. S.G. yöresel geleneklere göre düğün yapılarak O.S’yle evlendirildi.

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Kızının evlendirildiğini öğrenen anne A.D.’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. S.G. de düğünden 10 gün sonra baba evine döndü.

Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan damat O.S., mağdurenin rızasıyla geldiğini, dini nikah kıyıldıktan sonra yine mağdurenin rızasıyla cinsel ilişkiye girdiklerini, yaklaşık bir ay karı-koca hayatı yaşadıklarını söyledi.

Annesinin evine döndükten sonra adli mercilerin uzun süre ulaşamadığı mağdur S.G.’nin 2007 yılında ifadesi alınabildi. İfadesinde O.S.’nin söylediklerini doğrulayan S.G. nüfus kaydına göre 1993 doğumlu olduğunu, ancak asıl yaşının 18-19 olduğunu söyledi.

Yedi yıl sonra farklı ifade

İfade verdikten sonra sağlık ve yaş tespiti raporlarının alınabilmesi için aranan ancak yedi yıl kendisine ulaşılamayan S.G., 2014 yılında bulunarak yeniden ifadesi alındı. Bu kez ifadesini değiştiren S.G. annesinin evine döndükten sonra yeniden evlendiğini belirterek, “2005 yılında kendi rızamla kaçarak evlendim. 10 gün birlikte yaşadık. Bu sürede aramızda cinsel birliktelik olmadı. Annem şikayetçi olunca hatamı anlayıp geri döndüm” dedi.

2016’da dava

İfadesinde nüfus kaydının doğru olmadığını ve yaşının büyük olduğunu yineleyen S.G., 2014 yılında çelişkinin giderilmesi için hastaneye sevk edildi. Raporda olay tarihinde S.G.’nin 12 yaşında olduğu belirlendi.

Ailenin göçebe olması nedeniyle ifadeleri almakta zorlanan savcılık, soruşturmayı ancak 2016 yılında tamamladı. Savcı, şüpheli O.S. hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Delil yetersizliğinden beraat

Mahkeme ise sanığın beraatine karar verdi.

Gerekçeli kararda soruşturmanın yaklaşık 11 yıl sürdüğünü belirten mahkeme, bu zaman zarfında mağdurun adli muayene raporunun aldırılamadığını kaydetti.

Zaman içinde mağdurun bir başka kişiyle evlendiği ve çocukları olduğu ifade edilen kararda şöyle dendi: “Mağdurun olay sonrasında alınmış bir muayeneye dayalı doktor raporunun bulunmadığı gözetildiğinde sanığın cinsel istismar suçunu işlediği hususunda şüphe sınırlarını aşan kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşıldığından beraatine karar verilmiştir.”