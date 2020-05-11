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Yaramazlara biraz batar!

12 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle oynarken ablasını vurdu

İzmir’in Kiraz ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki H.T., babasına ait pompalı tüfekle oynarken kazara tetiğe dokununca 14 yaşındaki ablası R. T.’yi sırtından vurdu. Jandarma, H. T.’yi karakola götürürken hastaneye kaldırılan R. T.’nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Olay, saat 09:00 sıralarında Çayağzı Mahallesi’nde meydana geldi. H.T.’nin oynadığı tüfekten çıkan saçmalar yakınındaki ablasının sırtına isabet etti. Kanlar içinde kalan R. T., silah sesine koşan yakınlarının ihbarıyla eve giden sağlık ekibi tarafından Kiraz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Durumu ağır olan R.T., ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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