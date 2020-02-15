12 yaşındaki çocuk dokuz yılda 304 kez ameliyat masasına yattı

Bursa’da, üç yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gören 12 yaşındaki Kayra Karakaş, dokuz yılda 304 kez ameliyat masasına yattı.

Fotoğraf: DHA

İnegöl ilçesinde oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra’nın karnından beslendiği, cerrahi müdahale için her iki ayda bir yemek borusunu genişletme ameliyatı olduğu ve ilaç maliyetinin yılda yaklaşık 100 bin lirayı bulduğu kaydedildi.

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Uludağ ve Hacettepe üniversitelerindeki tedavinin ardından 2015’te Kayra’nın tedavisinin Türkiye’de yapılamayacağına karar verilmişti.

Sağlığına kavuşmak için ABD’ye giden Kayra, burada Cincinnati ve Boston şehirlerindeki çocuk hastanelerinde operasyon geçirdi.

‘Son ama ağır bir ameliyata girdi’

Kayra, son olarak dün yine ABD’de 12 saatlik bir ameliyat geçirdi. Kayra’nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Torunundan gelecek güzel haberi bekleyen anneanne Meral Güneş şöyle konuştu: “Kayra son ama ağır bir ameliyata girdi. Saatler sürdü. Yemek borusu ameliyatı oldu. Zor bir süreçti. Göğsünden kasığına kadar büyük bir ameliyattı. 10 yıldan beri bu anı bekliyorduk. Kayra, inşallah sağlığına kavuşup dönecek. Herkesten Allah razı olsun. Dokuz yılda 304’üncü ameliyata girdi. Dua eden maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür ederiz.”