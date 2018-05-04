12 yaşındaki akrabasını istismar eden 77 yaşındaki erkeğe 21 yıl hapis

Erzurum’da 12 yaşındaki erkek çocuğu akrabasını istismar eden 77 yaşındaki İbrahim Yılmaz’a iki suçtan toplamda 21 yıl hapis cezası verildi.

DHA’nın haberine göre Tortum ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Y.A.’nın okul müdürü O.G., baba Z.A.’ya oğlunun istismara uğradığını söyledi.

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Z.A., aynı mahalledeki üç çocuk babası çiftçi İbrahim Yılmaz hakkında 6 Kasım 2017’de Derekapı Jandarma Komutanlığı’na giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Yılmaz, sorguda çocuğa iki kez tecavüz ettiğini itiraf etti.

İstismarı anlattı

Y.A.’nın da Çocuk İzleme Merkezi’nde ifadesi alındı. Çocuk, lokantada yemek yediği sırada karşılaştığı Yılmaz’ın kendisine para gösterdiğini söyledi.

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Y.A. şunları anlattı: “Yemek yediğim sırada bana para gösterdi. Ben ne dediğini anlamadım. Daha sonra Kur’an kursuna ait lavaboya gittim. İbrahim Yılmaz arkamdan geldi. Tuvalette bana cinsel istismarda bulundu ve 50 lira verdi. Bu olaydan iki-üç gün sonra terziden aldığım pantolonu İbrahim Yılmaz’ın evine götürdüm. Evde kimse olmadığını söyleyerek beni içeri aldı. Yine aynı şeyleri yaptı. Bunları yaparken kapı kilitliydi.”

‘Komplo kurdular’

Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada Yılmaz, sorgusunun aksine suçlamaları kabul etmeyerek kendisine komplo kurulduğunu iddia etti.

Mahkeme, sanığa ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

Adama ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da iki yıl verildi. Bu ceza, suçun çocuğa karşı işlendiği gerekçesiyle dört yıla çıkarıldı. Çocuğun cinsel istismar amaçlı alıkonmasını göz önünde bulunduran heyet yarı oranda artırım yaptı, ceza altı yıla çıkarıldı.

Toplamda 21 yıl hapis cezası alan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.