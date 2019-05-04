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Yaramazlara biraz batar!

12 yaş altı kız takımı ‘erkekler’ liginin şampiyonu oldu

Britanya’da, Devon bölgesinde kurulan, 12 yaş altı kız futbol takımı SB Frankfort, erkekler liginin şampiyonu olarak bir ilke imza attı.

Fotoğraf: Daily Mail

Devon’da kendi yaşlarında oynayacak ‘kız takımı’ bulamadığı için erkeklerin 12 yaş altı grubunun ligi ‘Devon Junior Minor League’de mücadele eden SB Frankfort, Drake FC’yi yenerek şampiyonluğa ulaştı.

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Dört yıl önce kurulan takımın yöneticilerinden Adam Wallis şunları söyledi: “Maç yaparak ilerleyebilirler. Bu nedenle başarısızlığı göze alarak, maç ve antrenman yapmak için erkeklerin ligine dahil oldular. Ancak hiçbirimiz böyle bir başarıyı hayal bile etmemiştik. Bir ilki başardılar.”

Wallis, takımın çok iyi futbol oynadığını ve oyuncularıyla gurur duyduğunu belirtirken takımın çalıştırıcılarından John Preston, “Bir çok kişi kızların erkeklerle başa çıkamayacağını düşündü ama onlar bunu başardı” dedi.

SB Frankfort’un son maçta yendiği FC Drake’in çalıştırıcısı Martin Shaw da onlara övgü yağdırdı. Shaw, “Biz ligdeki en iyi iki takımız. Ama bana göre kızlar şampiyon olmayı hak etti” diyerek rakip takımı tebrik etti.

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