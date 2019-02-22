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Yaramazlara biraz batar!

12 üye talebi çekti: CHP’de olağanüstü parti meclisi toplanmayacak

CHP olağanüstü parti meclisi toplantısının yapılmayacağını duyurdu.

Fotoğraf: chp.org.tr

CHP’de 12 üyenin çağrısı üzerine yarın yapılacağı duyurulan olağanüstü parti meclisi (PM) toplantısından, bu üyelerin taleplerini geri çekmesi üzerine vazgeçildiği bildirildi.

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AA’nın haberine göre, CHP’de 12 PM üyesi, partinin İstanbul’un Maltepe ve Şanlıurfa’nın Siverek ilçelerindeki adaylarının yeniden değerlendirilmesi ve PM’nin merkez yönetim kuruluna (MYK) verdiği yetki devri sonrası yaşananların tartışılması amacıyla 16 Şubat’ta olağanüstü PM toplantısı çağrısı yapmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüzük gereği PM’yi 23 Şubat’ta olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Ancak çağrı talebinde bulunan 12 üye daha sonra söz konusu taleplerinin aday listelerinin sunulması nedeniyle ‘gündemsiz’ kaldığını belirterek, çağrılarını geri çekmişti.

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Bugün Kılıçdaroğlu’nun imzasıyla PM üyelerine gönderilen yazıda, talebin geri çekilmesi üzerine PM toplantısının yapılmayacağı ifade edildi.

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