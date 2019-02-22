12 üye talebi çekti: CHP’de olağanüstü parti meclisi toplanmayacak

Pollmark Araştırma şirketi, Ankara büyükşehir belediye başkanlığı için yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı’nın AKP’li adayı Mehmet Özhaseki’nin en az 10 puan önünde.