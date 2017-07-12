Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Akşam Postası / 12 Temmuz 2017

1- Gülen ABD’ye mesaj yolladı: İademi uygun görürlerse Türkiye’ye dönerim
‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen, darbe girişimini asla desteklemediğini savunarak, Türkiye’ye ABD’nin uygun görmesi halinde döneceğini söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...