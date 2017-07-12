12 Temmuz 2017
Yaramazlara biraz batar!
1- Gülen ABD’ye mesaj yolladı: İademi uygun görürlerse Türkiye’ye dönerim
‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen, darbe girişimini asla desteklemediğini savunarak, Türkiye’ye ABD’nin uygun görmesi halinde döneceğini söyledi.
OHAL sonrası çıkarılan KHK’yla işinden ihraç edilen sosyolog Veli Saçılık, “Ses çıkardığımız için birdenbire örgüt üyesi olduk” dedi.
HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahatttin Demirtaş, pişmanlığını anlattı: “Barışa yürekten inanan bir siyasetçiyim, barışı hakkıyla savunmayı ve sağlamayı başaramadık, başaramadım. Daha iyisini yapabilirdim.”
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Darbe girişiminin birinci yıldönümünde CHP ve HDP’nin, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki gece etkinliğine davet edilmemesine tepki göstererek, “Meclis’i bölüyorlar” dedi.
Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen’in kendisiyle görüştüğü iddiasını yalanladı.