12 Şubat 2017

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Oy ve Ötesi referandumda müşahitlik yapmayacak
2014’ten bu yana seçim güvenliğinin sağlanması, sandık gözlemciliği, oy pusuları sayımı organizasyonları için gönüllü çalışan bağımsız kuruluş Oy ve Ötesi, 16 Nisan’da gerçekleşecek ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anaya değişikliği referandumu için müşahitlik organizasyonu yapmayacaklarını duyurdu.
KHK’yla ihraç edilen Prof. Bek: Sadece dekan, rektör değil, pek çok arkadaş da yalnız bıraktı
KHK’yla ihraç edilen ‘barış akademisyeni’ Prof. Dr. Mine Gencel Bek, “Sadece dekan, rektör de değil, politik olarak bize benzeyen ve ilkesel olarak yanımızda durması gereken de pek çok arkadaş yalnız bıraktı bizi” dedi. 686 Sayılı KHK’yla 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti. En […]
Kılıçdaroğlu’na göre ‘Evet’i savunamayan AKP’liler ‘Hayır’cılara ‘bel altı vuruyor’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişiklik referandumunda ‘Evet’ oyunun gerekçelerini yurttaşlara açıklayamayan AKP’lilerin, ‘Hayır’ oyu kullanacaklara ‘bel altı vurduğunu’ söyledi.
Erdoğan, Suriye’de hedef tazeledi: Sırada Menbiç ve Rakka var
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dört askerin ölümüyle sonuçlanan ‘Fırat Kalkanı’ operasyonundaki TSK kuvvetlerine Rus bombardımanına karşı ‘hassasiyetle’ yaklaşıldığını söyledi.
Erdoğan, ‘bir eksiği tamamladı’: ‘Hayır’ diyenlerin konumu 15 Temmuz’un yanıdır
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülecek başkanlık sistemine ‘Hayır’ diyenlerin 15 Temmuz’daki darbe girişimine destek verdiğini söyledi.