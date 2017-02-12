Diken

Yaramazlara biraz batar!

12 Şubat 2017

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Oy ve Ötesi referandumda müşahitlik yapmayacak

2014’ten bu yana seçim güvenliğinin sağlanması, sandık gözlemciliği, oy pusuları sayımı organizasyonları için gönüllü çalışan bağımsız kuruluş Oy ve Ötesi, 16 Nisan’da gerçekleşecek ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anaya değişikliği referandumu için müşahitlik organizasyonu yapmayacaklarını duyurdu.

KHK’yla ihraç edilen Prof. Bek: Sadece dekan, rektör değil, pek çok arkadaş da yalnız bıraktı

  KHK’yla ihraç edilen ‘barış akademisyeni’ Prof. Dr. Mine Gencel Bek, “Sadece dekan, rektör de değil, politik olarak bize benzeyen ve ilkesel olarak yanımızda durması gereken de pek çok arkadaş yalnız bıraktı bizi” dedi. 686 Sayılı KHK’yla 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti. En […]

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