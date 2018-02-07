12 saat sürecek: Üsküdar ve Beykoz’da su kesintisi

7 Şubat 2018 Çarşamba 22.00 ile 8 Şubat 2018 Perşembe 10.00 arasında 12 saat süreyle Beykoz ve Üsküdar ilçelerinin bazı noktalarında su kesintisi yapılacak.

İHA’nın aktardığına göre, İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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“Salacak – Kuzguncuk arasında yeni döşenen isale hattının mevcut sisteme bağlantısı yapılacağından; 7 Şubat 2018 Çarşamba Günü 22:00 ile 8 Şubat 2018 Perşembe Günü 10:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.”

Su alamayacak bölgeler;

Üsküdar: Aziz Mahmut Hüdayi, Beylerbeyi, Çengelköy, Kandilli, Kuleli, Kuzguncuk, Küçüksu, Küplüce, Salacak, Selimiye, Sultantepe ve Valide-i Atik Mahalleleri.

Beykoz: Göztepe Mahallesi ile Göksu Mahallesi’nin bir kısmı.