12 saat önce ölen adamı, emekli maaşını almak için bankaya götürdü

Brezilya’nın Campinas kentinde yaşayan bir kadın, 12 saat önce ölen yaşlı adamı emekli aylığını çekebilmek için tekerlekli sandalyeyle bankaya götürdü.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

2 Ekim’de bankayı arayan kadın, 92 yaşındaki adamın banka kartının şifresini kaybettiğini, bu nedenle yenilemek istediğini söyledi. Banka yetkilileri yaşadığının kanıtlanması için adamın şubeye gitmesi gerektiğini söyleyince onun cansız bedenini götürdü.

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Bankadakiler hareket etmeyen adamın sağlık durumundan şüphelenince “Bugün hasta, kendini iyi hissetmiyot ama mecburen getirdim” dedi. Ancak ikna olmayan banka çalışanları sağlık görevlilerini aradı. Adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polise haber verildi. Adamla 10 yıldır beraber yaşadığını söyleyen kadın gözaltına alındı. Otopsi sonucunda adamın 12 saat önce yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kadının, ‘dolandırıcılık’ ve ‘birinin naaşına saygısızlık‘ suçlarından yargılanacağı belirtildi.